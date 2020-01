Kvinde kunne tage sit tøj og gå, lyder det fra forsvarsadvokat for 28-årig mand, som anklages for mishandling.

Anklagemyndigheden tegner et billede af et monster. Men det har ikke hold i virkeligheden, lyder det mandag fra forsvarsadvokat Karen Marie Jespersen i Retten i Viborg.

Hun repræsenterer en 28-årig mand, der af anklageren er udpeget som hovedmanden bag langvarig mishandling af en 24-årig kvinde i et bofællesskab på Skive-egnen.

- Anklageren har gjort et stort nummer ud af at fremstille min klient som et monster, siger advokaten, der mener, at flere anklagepunkter er uden hold i virkeligheden.

Det gælder ifølge forsvarsadvokaten anklager om voldtægt, ulovlig tvang og frihedsberøvelse.

Det otte-sider lange anklageskrift beskriver, at kvinden gennem halvandet år levede under slavelignende forhold.

Kvinden, der har en toårig søn sammen med den 28-årige, blev ifølge anklagen forhindret i at forlade matriklen.

Det skete ved, at den 28-årige dagligt tæskede hende og truede hende med at slå hende eller familien ihjel, hvis hun modsatte ham.

En periode levede hun udelukkende af en skål havregrød om dagen, der blev stillet frem for hende i en hundeskål.

Det medførte, at hun tabte sig voldsomt og var kraftigt underernæret, da politiet troppede op på adressen 17. marts 2019.

Men der var intet, der forhindrede kvinden i at tage sit gode tøj og forlade huset, lyder det fra forsvarsadvokaten.

- Døren var ikke låst. Hun har ikke objektivt været spærret inde, siger Karen Marie Jespersen.

Hun bestrider også, at kvinden har været udsat for voldtægt.

- Når han ville have sex, tog hun selv tøjet af, siger advokaten med henvisning til, hvad kvinden selv har forklaret i retten.

- Det kan godt være, der er foregået nogle ting, som vi andre ikke ville kunne acceptere. Men det gør ikke, man kan dømme for voldtægt, siger forsvarsadvokaten.

Specialanklager Pia Koudahl kræver, at manden idømmes forvaring. Det er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Men det er ifølge forsvarsadvokaten "ude af proportioner".

Hun mener, at manden højst står til en straf på mellem ét og to års fængsel, hvis han findes skyldig.

Manden har erkendt, at han har givet kvinden et "dummeslag" og et "trælår", ligesom han erkender at have trukket hende rundt i huset med et hundehalsbånd om halsen.

Manden er også tiltalt for at have udsat en anden tidligere samlever for lignende krænkelser.

Forholdet til denne kvinde går tilbage til 2015 og 2016.

Den tiltalte nægter sig skyldig i de påståede overgreb mod den nu 25-årige kvinde.

Der ventes dom i sagen 3. februar.

