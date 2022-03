Fra flere sider er der advarsler om, at ukrainske flygtninge risikerer at blive udsat for vold, overgreb og menneskehandel under flugten fra deres krigshærgede land.

Ved grænseovergangen mellem Ukraine og Polen florerer der oplysninger om, at der er alfonser og andre kriminelle bagmænd, der forsøger at udnytte situationen.

Det er ikke officielt bekræftet, men det får organisationen La Strada i Ukraine, som arbejder med at forebygge menneskehandel og hjælpe ofre for menneskehandel, til at advare ukrainere.

»Folk ringer til os fra grænserne og fortæller, at der er alfonser, der leder efter piger til bilerne. Vi er ikke ved grænsen og har derfor ikke selv bekræftet det, men vi er meget opmærksomme på, at nogen kan udnytte situationen,« oplyser La Strada til B.T.

I løbet af den seneste uge er over en million ukrainere flygtet fra deres land. Mange af dem er flygtet over den polske grænse, hvor de får lift videre af enten bekendte eller personer, de ikke kender.

Organisationen La Strada opfordrer via sociale medier til, at ukrainere tager billeder af nummerpladen og chaufførens identifikationsoplysninger og sender det til familiemedlemmer, inden de stiger ind i en bil, og at de ikke tager et lift med fremmede alene.

Polsk politi er opmærksom på risikoen for overgreb og har i forbindelse med ukrainernes flugt oprettet en særlig hotline, hvor borgere kan ringe ind med oplysninger om seksuelle overgreb, menneskehandel eller forsvundne familiemedlemmer.

B.T. har spurgt polsk politi, om de har fået nogen anmeldelser, men politiet er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Politikredsen i grænsebyen Podkarpackie har ifølge polske medier oplyst, at de undersøger alle signaler om det og er til stede, men at de ikke indtil videre har bekræftet nogen tilfælde.

Det er vigtigt, at polsk politi er opmærksom, vurderer Anders Lisborg, der er ekspert i migration og menneskehandel.

»Det er desværre velkendt, at menneskesmuglere og andre bagmænd fisker i migrationsstrømme. Det kan være intentioner om at udnytte folk til arbejdskraft eller seksuelle ydelser. Det er noget, man skal holde øje med,« siger Anders Lisborg, som er migrationsrådgiver for EU.

FNs flygtningeorganisation, UNHCR, opfordrer til, at der bliver skruet op for indsatserne på området.

»Størstedelen af de mennesker, der flygter fra Ukraine, er kvinder og børn, og vi ved – også fra mange andre og tidligere flygtningekriser – at kvinder og piger på flugt er i øget risiko for at blive udnyttet og blive udsat for kønsbaseret vold, overgreb og menneskehandel,« udtaler Elisabeth Arnsdorff Haslund, der er talsperson for UNHCR i Danmark.

Efter Ruslands invasion er frivillige fra Danmark og andre lande strømmet til den polske grænse for at tilbyde lift og anden hjælp til ukrainere. Men i Facebook-grupper, der mobiliserer de mange frivillige kræfter, er der nu flere, der fraråder at køre til grænsen på egen hånd.

En af dem er Jesper Christensen, der koordinerer lift mellem Danmark og Polen og står bag Facebook-gruppen 'Giv husly til ukrainske flygtninge i Danmark', som har godt 5.000 medlemmer.

»Vi oplever, at de ukrainske kvinder er hunderædde for at køre med fremmede mænd. De har hørt om kvinder, der er blevet samlet op, hvor ingen har hørt fra dem efter. I går havde jeg en mand siddende med fire kvinder, som simpelthen ikke turde køre med ham,« fortæller Jesper Christensen.

Jesper Christensen samarbejder med en dansk mand, Gert Pedersen, der bor i Polen. Han fortæller i et interview med B.T., at danskere i øjeblikket kører forgæves til grænsen, fordi ukrainere er bange for at stige ind i bilerne.

Det er forståeligt, at nogle ukrainere er bange for at lægge deres liv i hænderne på fremmede, lyder det fra Røde Kors.

»Når folk flygter, sker det pludseligt og uden en detaljeret plan. De er i en sårbar situation og i øget risiko for overgreb, fordi de står uden tag over hovedet og ikke ved, hvor de skal sove i morgen. Jeg forstår absolut den mistillid og frygt, der kan være blandt flygtninge,« siger Mette Norling Schmidt, migrationsrådgiver i Røde Kors i Danmark.

Både Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp opfordrer til, at danskere stopper med at tage sagen i egen hånd og i stedet støtter større organisationer økonomisk.

»Det er helt fantastisk at mærke den velvilje i befolkningen, men der er brug for en koordineret indsats fra professionelle. Når hundredvis og tusindvis drøner til grænsen, er det i sig selv en belastning for vejnettet, men blandt dem kan der også være brodne kar,« siger Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.