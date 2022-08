Lyt til artiklen

Digital svindel har tømt mange danskeres lommer.

Nu har svindlere fundet en ny måde at snyde på.

Det advarer Københavns Politi om i en pressemeddelelse.

Politiet har modtaget en lang række anmeldelser fra borgere over hele landet, der er blevet snydt på handelsplatformen DBA.

Den nye form for svindel går ud på, at svindlerne først udgiver sig for at ville købe en vare på DBA. Derefter spørger de sælgeren, om varen er i god stand, og om de kan komme forbi og se varen.

Når sælgeren har svaret og oplyst sin adresse, vil svindleren svare, at det er for langt væk og i stedet foreslå en levering med PostNord, som de selv vil stå for.

Og det er her, man skal være forsigtig.

For hvis svindleren sender et link til kommunikationsplatformen WhatsApp, er man højst sandsynligt ved at blive snydt.

Svindlerne sender nemlig et link gennem WhatsApp, hvor de beder sælgeren om at opgive sit kortnummer og validere handlen med sit CPR-nummer og NemID, for at modtage betaling for varen.

Men i stedet for at betale for varen, vil svindlerne stjæle penge fra sælgerens konto.



»Vi opfordrer altid til, at man kommunikerer via handelsplatformen – i dette tilfælde dba.dk – og at man er særlig kritisk hvis den, man handler med, ønsker at flytte kommunikationen til et andet sted – i dette tilfælde WhatsApp«, siger Peter Høholt, der er vicepolitiinspektør i Afdeling for Økonomisk Kriminalitet i Københavns Politi.