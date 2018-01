Man skal passe på, hvis man søger på den 33-årige canadiske musikstjerne Avril Lavigne, der lagde verden ned i 00'erne med blandt andet 'Sk8ter-boi', på internettet. Ifølge antivirus-producenten McAfee topper hun listen over de 'farligste søgninger'.

Ved en internet-søgning på 'Avril Lavigne' er der 14,51 procents risiko for at komme ind på en ondsindet side, skriver IT-firmaet Langsom PC i en pressemeddelelse.

Det er markant højere end andre navne, hvor amerikanske Bruno Mars ligger nummer to med 13,4 procents risiko og Beyoncé nummer 10 med 12 procents risiko.

Kenneth Jonassen fra Langsom PC fortæller, at det er en kendt metode blandt dem, der laver computervira, at linke virus til kendte navne. Målet for de kriminelle er at få intetanende forbrugere over på et usikkert website, som bliver brugt til at installere malware, stjæle personlige oplysninger eller kodeord.

»Selvom det formentlig mest er de unge, der er i målgruppen for søgninger på Avril Lavigne og Justin Bieber, er det faktisk den voksne del af befolkningen, som er mest i farezonen her. Min oplevelse er klart, at de unge er meget mere veltrænede i at spotte, når der er ugler i mosen,« fortæller Kenneth Jonassen fra Langsom PC i pressemeddelelsen.

IT-firmaet anbefaler, at man kun hører musik gennem YouTube. Dermed undgår man at komme ind på suspekte sider, der kan lokke én til at downloade en virus.

Langsom PC fortæller, at 85 procent af dem, der kontakter firmaet med virus-problemer, er over 30 år.

Top-10 over 'farligste søgninger'