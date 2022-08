Lyt til artiklen

Onsdag eftermiddag oplevede de ansatte i OutdoorXperten i Holstebro et helt nyt forsøg fra formodede tricktyve.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Det foregik på den måde, at et engelsktalende par onsdag gik ind i butikken i den jyske by.

Parret begyndte at spørge løs om først det ene produkt og så det andet.

Og samtidig stod de og viftede med en pengeseddel.

»Det er meget tydeligt, at de forsøger at forvirre personalet. Mens de stiller spørgsmål, står de og vifter med det, de siger er en 500 euroseddel. De spørger hele tiden til, hvor mange euro de får tilbage, hvis de køber den og den jakke,« siger Kim Sørensen, der er bestyrer i butikken, til Dagbladet Holstebro Struer.

En ansat opdagede dog, at det ikke var en euroseddel, de stod med. Det viste sig i stedet at være en svensk 500-kroneseddel, der ligner en euroseddel.

»Da det påpeges overfor kunderne, lyder forklaringen at de har fået sedlen af mandens far, og at han da så må have givet dem en forkert. Det er tydeligt, at de prøver at snyde personalet, for de får travlt med at forlade butikken efter det,« siger Kim Sørensen til det lokale medie.

Det engelsktalende par skyndte sig der efter at forlade butikken uden at have købt noget.

Kim Sørensen ærgrer sig over ikke at have fået taget billede af dem.

»Det irriterer mig, for vi fik ikke taget et billede af dem, som man kunne sende videre rundt til de andre i Handelsstandsforeningen,« siger han til Dagbladet Holstebro Struer.