På det seneste har der været en række sager, hvor personer udgiver sig for at være fra politiet.

Det advarer Rigspolitiet nu om på Twitter.

De falske politifolk forsøger at franarre borgere personfølsomme oplysninger som eksempelvis NemID for at få adgang til ofrenes bankkonti.

I sagerne har gerningsmændene ringet til de forurettede borgere under dække af, at de er i gang med at efterforske en konkret sag.

Politiet advarer mod falske politifolk på nettet. #politidk pic.twitter.com/P8u69e6BFi — Rigspolitiet (@Rigspoliti) 1. februar 2019

De udgiver sig både for at være fra bagmandspolitiet, men også specifikke politikredse.

Der har også været særlige tilfælde, hvor gerningsmændene møder op hos borgernes adresse.

Her udgiver de sig for at være en tekniker, der skal sikre tekniske spor i sagen.

Her får de typisk fat i hardwareudstyr som computer og tablets, men også billeder af pas og kørekort, som rummer personfølsomme oplysninger.