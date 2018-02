I videoen ovenover kan du se det klassiske nøgenløb fra Roskilde Festival.

På hjemmesiden Trustpilot bliver der advaret mod, at der florerer falske billetter til Roskilde Festival til sommer, hvor superstjernen Eminem spiller 4. juli.

Det skriver Newsbreak.

På Trustpilot er der flere, der skriver, at der på hjemmesiden Viagogo bliver solgt endagsbilletter til Roskilde Festival til overpris.

Blandt andre skriver brugeren V. Christensen 7. februar:

'Scam. De sælger billetter, de ikke har, fx. éndagsbilletter til Roskilde om onsdagen. Roskilde Festival advarer også selv imod dem, fordi der ikke er flere billetter tilbage, men de bliver ved med at tage imod penge. Det ender med, at en masse folk har betalt for billetter, transport etc. og så ikke kan komme ind, fordi Viagogo har solgt billetter, de reelt ikke havde.'

Hjemmesiden Newsbreak skriver, at der tidligere er blevet solgt billetter til 1.500 kr. stykket på Viagogo.dk. En endagsbillet til Roskilde Festival koster normalt 1.075 kr. stykket.

Ifølge dansk lov er det ulovligt at sælge billetter til kultur- og idrætsarrangementer til overpris.

I skrivende stund bliver der ikke solgt billetter fra Viagogo.dk mere, da BT søgte 7. februar kl. 23.00.

Pas på Viagogo

Viagogo har tidligere været i søgelyset for at sælge falske billetter. Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at man ikke køber billetter gennem den hjemmeside - særligt fordi, hjemmesiden ikke er registreret i EU.

Problemet med Viagogo er, at hjemmesiden er registreret i Schweiz. Det betyder, at skulle du blive snydt, har du ikke mulighed for at få hjælp hos Forbrugerklagenævnet eller andre instanser.

»Vores klare anbefaling, på baggrund af de henvendelser vi har fået, og det vi hører fra andre organisationer rundt om i Europa, er derfor, at man lader være med at benytte sig af siden,« har juridisk konsulent, Paula Brammann, tidligere sagt.

Hos Center for Klageløsning, der ligger under Nævnenes Hus, har man siden 2015 modtaget i omegnen af 15 klager over Viagogo, fortæller chefkonsulent Sanne Lehrmann.

Her går de fleste klager på, at billetterne bliver solgt til overpris, eller at billetten pludselig bliver dyrere ved betalingen. Men ifølge Paula Brammann er det også et kendt problem, at købte billetter viser sig at være ubrugelige.

»Vi er blevet kontaktet af en række forbrugere, som har købt dyre billetter, der senere har vist sig at være ugyldige. Da forbrugerne forsøgte at bruge billetterne, viste de sig ikke at virke i indgangen,« siger hun.