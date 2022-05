Det er ikke første gang, at politiet advarer mod netop denne form for svindel. I weekenden skete det så igen.

Søndag formiddag fik Østjyllands Politi fik to ens anmeldelser om pirattaxaer, der havde været på spil i Aarhus natten til søndag.



En 38-årig mand forklarede, at han på et tidspunkt mellem klokken fire og fem om natten havde taget en pirattaxa hjem fra byen.

Han havde flere gange forsøgt at betale for turen med sit dankort, men chaufførens automat virkede ikke, og han betalte i stedet på anden vis.

Først senere opdagede han, at hans dankort var stjålet, og at der var hævet flere tusinde kroner på det.



En 26-årig mand var udsat for præcis det samme i nogenlunde samme tidsrum.

Han forsøgte også forgæves flere gange at betale for turen med sit dankort. Da han kom hjem, opdagede han, at dankortet var stjålet, og at der var hævet en del penge på det.



Den 26-årige har givet følgende signalement af chaufføren i pirattaxaen:

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Ca. 25-27 år

Ca. 185 cm

Kort, sort hår

Talte dansk med accent

Iført sort joggingtøj

Østjyllands Politi opfordrer på det kraftigste til, at man aldrig kører med en pirattaxa.

Det skyldes, at der efterhånden er mange eksempler på, at man risikerer at blive udsat for tyveri eller røveri.

»Brug en rigtig taxa, offentlig transport eller få en til at hente dig,« lyder det fra politiet i døgnrapporten.