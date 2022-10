Lyt til artiklen

Svindlere fisker i rørte vande i en tid, hvor danskerne er ekstra opmærksomme på deres elregning.

Flere danskere har i dag modtaget såkaldte phishing mails og sms’er fra svindlere, der forsøger at tiltuske sig adgang til ofrenes bankkonti.

Det er det store elselskab Andel Energi, som svindlerne misbruger.

For eksempel skriver svindlerne, at kundens strøm vil blive slukket i morgen, fordi kunden har en ‘ubetalt regning fra september.'

Eksempel på falsk sms. Vis mere Eksempel på falsk sms.

»Vi ville aldrig true en kunde med at slukke for strømmen i morgen, fordi der ligger en ubetalt regning. Det er et meget stort indgreb at slukke for strømmen, så der vil være et langt forløb med rykkere og inkasso, før man når så vidt,« siger presseansvarlig i Andel Energi Rasmus Avnskjold.

Elselskabet advarer på sin hjemmeside mod at trykke på linket i de falske sms’er og mails, og Rasmus Avnskjold oplyser videre, at Andel Energi aldrig ville bede deres kunder om at oplyse bankoplysninger i en mail eller på sms.

»Man kan også gå ind på ‘min side’ på vores hjemmeside eller på appen og dobbelttjekke, om vi har skrevet til kunden. Ud over e-boks kommunikerer vi med kunderne i vores selvbetjeningsunivers, hvor man kan se sine regninger,« siger Rasmus Avnskjold.

Ved at køre musen hen over linket i mailen, kan man også se den bagvedliggende adresse.

Eksempel på falsk mail. Vis mere Eksempel på falsk mail.

Det er første gang, at Andel Energi, som skiftede navn i foråret fra SEAS NVE, bliver misbrugt i phishing mails og sms’er fra svindlere, siger Rasmus Avnskjold.