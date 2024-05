Når klokken slår 12 denne onsdag, kommer sirenerne til at hyle landet over.

Det skyldes dog ikke, at der er noget galt – men derimod det årlige tjek. Du bør også være beredt på, at din mobil kan komme til at larme.

For det er ikke kun de fysiske sirener, som beredskabet tester den første onsdag i maj.

Ligesom sidste år – hvor man afprøvede det for første gang – vil man i år også udsende en testadvarsel til mobiltelefoner.

»Husk, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet tester S!RENEN (mobiladvarslen, red.) og sirenerne i morgen (onsdag, red.) klokken 12 for at gøre folk opmærksomme på Danmarks varslingssystemer,« skrev Beredskabsstyrelsen i går i et opslag på X.

Her til morgen har både politiet og DSB også gjort opmærksom på, at sirenerne snart bliver testet.

»I år testes signalerne på to måder. Du vil kunne høre en testadvarsel fra de fysiske sirener, og så modtager du også en testadvarsel, S!RENEN, på din tændte mobiltelefon,« oplyser sidstnævnte i et opslag på X.

Samme sted skriver Sydøstjyllands Politi følgende:

»I dag klokken 12 tester vi sirenerne – både dem, der sidder i masterne, og S!RENEN på din mobil, hvor din mobil kan sige en høj lyd. Der er kun tale om en test, så vi er sikre på, at systemet virker, som det skal.«

I 2023 fik omkring to ud af tre danskere en testadvarsel på deres mobiltelefon. Det var første år, systemet blev afprøvet.

Årsagen til, at mange ikke fik en testadvarsel, var ifølge Beredskabsstyrelsen, at mange ikke havde opdateret styresystemet på deres iPhone.

»Det tager noget tid, før et styresystem bliver udbredt. Nu er der gået et år, og det er vores klare forventning, at når styresystemet er mere udbredt vil flere også være i stand til at modtage en advarsel,« siger Lars Aabjerg Pedersen, som er kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, til Ritzau.

Når man hører sirenen onsdag ved middagstid, behøver man ikke gøre noget.

Hører man derimod en varslingssirene en hvilken som helst anden dag, skal man gå indenfor og søge information hos DR og TV 2.

De fysiske sirener har to forskellige signaler. Et som varsler, og et som afvarsler.

På mobilen fungerer systemet ved, at man får en besked ledsaget af en høj advarselslyd.