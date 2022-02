Nattelivet er efter en lang periode med restriktioner og nedlukninger igen åbent for fulde blus, og det er uden tvivl til stor glæde for mange.

Men med nattelivets åbning er også kommet en stigning af en ganske særlig kriminalitet – nemlig hvidvask.

Det oplyser Fyns Politi på deres Facebook-side.

»Vi kan se, at der er en stigning i sager af denne type af kriminalitet, og nu hvor nattelivet er åbent igen, vil vi gerne advare på det kraftigste om at medvirke til det!,« skriver Fyns Politi blandt andet i opslaget.

Hvidvasken kan for eksempel foregå på følgende måde:

En flink, ung fyr spørger, om du vil hæve 5.000 kroner for ham. Til gengæld vil han med det samme sende dig de 5.000 kroner på Mobile Pay og betale dig yderligere 1.000 kroner bare for besværet. Det lyder umiddelbart både nemt og harmløst, men pengene, som du modtager af den ellers flinke fyr, stammer fra kriminalitet og kontoen, der hæves fra, er ikke fyrens egen. Og du er nu skyldig i hvidvask.

Fyns Politi oplyser i den forbindelse, at det ofte er unge mænd i alderen 18 til 23 år, som gerningsmændene udser sig.

»Er du i målgruppen, eller kender nogen der måske er, så vær med til at dele advarslen og lad være med at lade dig lokke! Det kan virke uskyldigt, men det er det absolut ikke, og det kan faktisk ende med, at du er den der bliver straffet med bøde eller fængsel,« skriver politiet videre.