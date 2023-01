Lyt til artiklen

Man har fanget ham på overvågningsbilleder.

Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi gode muligheder for at identificere gerningsmanden til et overfald fra søndag den 8. januar klokken cirka 02.00.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Men selvom, at man muligvis kan identificere manden, så opfordrer man til, at personen melder sig selv, inden de offentliggør en efterlysning med foto.

Overfaldet fandt sted søndag den 8. januar klokken cirka 02.00 foran værtshuset Uptown i Søndergade i Vejen.

Her blev en 33-årig mand fra Grindsted slået i hovedet med en flaske og kom lettere til skade.

Politiet har heller ikke udsendt et signalement af overfaldsmanden.

Gerningsmanden kan kontakte politiet via Servicecentret på telefon 1-1-4.