'Jeg er en hacker, der har adgang til dit operativsystem. Jeg har også fuld adgang til din konto.'

Sådan lyder indledningen på en af de ubehagelige mails, der for tiden rammer danskerne i deres mail-indbakker.

Det er dog ikke en mail, du skal svare eller reagere på, da der er tale om et forsøg på masseafpresning. Det oplyser Forbrugerrådet Tænk og TrygFondens app 'Mit Digitale Selvforsvar'.

Mailen er på dansk, og afsenderen af mailen truer med at dele en kompromitterende video af modtageren, hvis vedkommende ikke betaler et beløb på 7,960 britiske pund i Bitcoins inden 48 timer.

Foto: Mit Digitale Selvforsvar Vis mere Foto: Mit Digitale Selvforsvar

'Vi anbefaler, at du ikke betaler og ikke besvarer mailen, da der er tale om masseafpresning,' lyder det fra 'Mit Digitale Selvforsvar', som fortsætter:

'Det vil sige, at gerningsmanden forsøger at få dig og mange andre til at betale et beløb ved at true med en uønsket hændelse - i dette tilfælde deling af en kompromitterende video.'

Rådet fra 'Mit Digitale Selvforsvar' er derfor, at du ikke skal reagere på mailen.

'Det er vores opfattelse og vores erfaring fra tidligere sager om masseafpresning, at gerningsmanden ikke har til hensigt at gennemføre den handling, han truer med, da han eksempelvis ikke er i besiddelse af videoen. Vi anbefaler derfor, at du ikke reagerer på mailen,' lyder det.