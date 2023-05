»Jeg sendte dig dette brev for en måned siden, men jeg er ikke sikker på, du har fået det.«

Sådan lyder det i en mail, som flere danskere har modtaget – og er du én af dem, har politiet et konkret og enkelt råd til dig:

Slet den.

»Svindelmails kommer efterhånden i alverdens former,« skriver Nordjyllands Politi i et tweet om sagen:

»Denne 'klassiker' med en ukendt, afdød slægtning, hvis formue du pludselig står til at arve, kan stadig poppe op i indbakken.«

Uanset hvordan svindelmailen er udformet, er rådet fra politiet dog det samme:

»Proceduren er den samme som altid: Slet,« lyder det.