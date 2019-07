Flere danskere oplever for tiden at blive ringet op af en person, som udgiver sig for at arbejde for et bestemt pengeinstitut.

Men du skal ikke tro på det, personen fortæller dig om, at dit kort ser ud til at være blevet misbrugt - eller at du er blevet hacket.

Sådan lyder det fra henholdsvis Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Djursland, som har advaret deres kunder om de seneste svindelnumre, som gerningsmændene bag forsøger at få dig til at falde for.

'Flere kunder oplever at blive ringet op af en navngiven person, der udgiver sig for at være ansat i Sparekassen. De påstår at have konstateret forsøg på misbrug af kundens kort og skal bruge NemID for at hjælpe,' oplyser Sparekassen Vendsyssel i en sms-besked, der er sendt ud til pengeinstituttets kunder.

'Det er svindel. Vi beder aldrig om personlige oplysninger,' slås det fast.

Det er en lignende metode, som Sparekassen Djursland advarer om på Facebook:

'Svindleres forsøg på at narre vores kunder bliver da mere og mere kreative. Det seneste 'tiltag' er, at en person ringer ud til dig og udgiver sig på perfekt og flydende dansk at være fra Sparekassen,' lyder det i et opslag på pengeinstituttets Facebookside, som fortsætter:

'Personen oplyser, at han ringer fra Sparekassens support-afdeling, og at du er blevet hacket. Han skal derfor bruge dit NemID for at få det klaret.'

Men ligesom ved tilfældet hos Sparekassen Vensyssel ville Sparekassen Djursland aldrig ringe og bede om den slags oplysninger:

'Vi fra Sparekassen beder aldrig om dit NemID. Det er dit helt eget. Så skynd dig at afbryde forbindelsen,' lyder det.

Særligt gælder det om at være påpasselig, hvis du har en fastnettelefon.

'Svindlerne er så snedige, at de ved, at det typisk er dig som moden kunde, der har en sådan,' oplyser Sparekassen Djursland.

Begge steder anbefaler de, at du kontakter pengeinstituttet, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre eller tro på.