Flere danskere oplever i øjeblikket at modtage en mystisk mail.

I mailen, der ved første øjekast ser ud til at være afsendt af enten Europol, en politikreds eller Rigspolitiet, bliver modtageren anklaget for at have begået en alvorlig kriminalitet.

Men der er tale om svindel.

Sådan lyder det i en advarsel, som Syd- og Sønderjyllands Politi har sendt ud om det.

»Mange borgere henvender sig i øjeblikket til politiet, fordi de modtager e-mails, der foregiver at komme fra Europol, en politikreds eller Rigspolitiet,« lyder det i et tweet fra politikredsen:

»Modtagerne bliver i disse mails anklaget for at begå alvorlig kriminalitet.«

Kortfattet skriver politikredsen dog videre om de pågældende mails:

»Disse mails ER SVINDEL! Slet dem blot!«