»Vi følger situationen.«

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med, at kraftig regn kan ramme flere dele af landet fra morgenstunden søndag.

Det oplyser vejrinstituttet på sin hjemmeside:

»Kold luft strømmer ned over Danmark fra nord og nordvest, og søndag ser det ud til, at et større område med byger vil passere ned over os. Bygerne ser igen ud til at blive kraftige og kan være med både hagl og torden,« lyder det fra den vagthavende meteorolog, Anja Bodholdt, i en opdatering.

DMI risiko for kraftig regn og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/GMRwiHR1YO — DMI (@dmidk) September 17, 2022

Regnvejret ser ud til at kunne blive værst i Nordjylland og på Sjælland, Falster, Møn og Bornholm.

Af den grund har DMI udsendt en såkaldt 'risikomelding' for de områder.

For Nordjylland gælder risikomeldingen i øjeblikket fra klokken 06 til 12 søndag, mens det for de øvrige egne gælder fra klokken 09 til klokken 18.

Ifølge DMI er der risiko for, at der kan falde mere end 24 millimeter regn på seks timer – og derved opfylder det kriteriet for kraftig regn.

Derfor råder DMI til, at man husker at være opmærksom på lavtliggende områder som eksempelvis kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb, da de kan blive oversvømmet.

»Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden,« lyder opfordringen fra DMI.