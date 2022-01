Det gælder om at være ekstra opmærksom, hvis du skal ud at køre bil i dag.

Særligt i det jyske, hvor politiet advarer om det, der kan betegnes som særdeles glat føre.

Der er nemlig såkaldt 'sort is' på veje i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter:

»Når hvidt bliver sort,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»Vi har fået anmeldelse på sort is i Ringkøbing-Skjern Kommune. Falck har allerede hentet to mælkebiler op af grøften. Der er samtidig glat i den østlige del kredsen på grund af kraftig snefald her til morgen.«

Kort efter klokken 10.30 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi også, at 'et uheld desværre ikke kommer alene':

»Vi har flere glatføreuheld i kredsen. Lige nu er det i den østlige ende af kredsen, hvor uheldene blandt andet sker i Silkeborg og Bjerringbro. Silkeborgmotorvejen er meget glat, så kør forsigtigt,« lyder rådet.

Danmarks Meteorologiske Institut har tidligere beskrevet 'sort is' som noget, der kan opstå, når temperaturen i dagtimerne stiger til over frysepunktet, så hvidt nedbør bliver smeltet, mens det om natten igen bliver frosset til is.

»Den type isdannelse er yderst vanskelig at se, fordi den er klar og gennemsigtig, så vejbanen kan ses igennem den. Fænomenet kaldes derfor også for sort is,« lyder det.

Tidligere lørdag har samme politikreds oplyst til Ritzau, at der fredag aften og natten til lørdag har været flere uheld som følge af glat føre på vejene.

I Midt- og Vestjylland, der er landets arealmæssigt største politikreds, har der været mindst 13 af den slags uheld:

»Det er fortsat glat derude på veje og cykelstier, og folk skal passe på, hvis de skal hente morgenbrød her til morgen. Der har også været flere meldinger om folk, der er faldet på grund af glatte fortove,« sagde vagtchef Anders Hansen tidligere lørdag morgen.