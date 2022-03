Nordjyllands Politi advarer borgere om falske e-mails, der umiddelbart kan se ud til at være fra politiet.

Det er lokalpolitiet i Frederikshavn, der over de seneste dage har fået flere henvendelser fra borgere, der har modtaget en e-mail fra en afsender, der udgiver sig for at være Interpol.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Præcist hvor mange anmeldelser, der er kommet, har politiet ikke overblik over, da de bliver registreret forskellige steder.

Politikommissær Michael Elkjær fra politiet i Frederikshavn uddyber, at det af mailsne fremgår, at man er mistænkt for pædofili, og at man har 72 timer til at reagere på den modtagne e-mail.

Modtagere af mailsne bliver ydermere truet med, at hvis de ikke reagerer på mailen, vil der blive udstedt en international arrestordre, ligesom man vil blive oprettet som seksualforbryder.

»Vi vil gerne opfordre til, at man som borger sletter den modtagne e-mail og ikke svarer på den, såfremt man skulle modtage en sådan. Det er klart falsk, og der er tale om svindel,« siger Michael Elkjær, der også har kendskab til borgere i Brønderslev og Aalborg, der har modtaget den falske mail.

Han påpeger desuden, at ordlyden i mailen bærer præg af at være oversat via en oversættelsestjeneste som for eksempel Google Translate.

Hvis man har svaret på mailen opfordrer Michael Elkjær til, at man anmelder det på politi.dk.