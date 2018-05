Har du modtaget en mail fra Skat, så bør du være ekstra opmærksom, for der er i øjeblikket falske mails i omløb.

'Der er igen falske mails i omløb. Hvis du får sådan en, så slet den uden at klikke på noget.'

Sådan lyder det i et tweet fra Skat tirsdag formiddag, efter at man endnu engang har konstateret, at der er falske mails i omløb. Af den falske mail fremgår det, at skatteyderen er berettiget en tilbagebetaling på x antal kroner, og at man skal udfylde en formular for at få pengene tilbage.

Der er igen falske mails i omløb. Hvis du får sådan en, så slet den uden at klikke på noget. Se, hvordan du spotter falske mails på https://t.co/RqAwDrXVYJ #skatdk pic.twitter.com/tMSun0sNon — Skattefar (@Skattefar) 15. maj 2018

Men det har altså ikke noget på sig, fastslår Skat og oplyser, at de aldrig vil bede om personoplysninger, bankoplysninger eller at du som skatteyder oplyser et beløb.

»Det er noget, som vi oplever løbende, og vi ser ofte, at de her falske mails bliver sendt rundt, når vi er i perioden omkring årsopgørelse og momsregistrering,« fortæller pressemedarbejder hos Skat Mike Leander Nielsen.

Har du modtaget en mail fra Skat, og er du i tvivl om, hvorvidt den er falsk eller ej, så anbefaler Skat, at man tjekker om de links, der typisk er i mailen, er sikre. Det kan du gøre ved at holde musen hen over linket og se, hvilken hjemmeside linket fører til. Du må kun klikke på linket, hvis der står skat.dk i adressen.

De oplyser videre, at Skat altid udbetaler eventuelle beløb til din NemKonto, og det er derfor ikke nødvendigt at oplyse nogen former for betalingsoplysninger i forbindelse med tilbagebetaling.