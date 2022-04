Hvis du har efterlyst noget på de sociale medier, så kan det være en god idé at være ekstra opmærksom.

En særdeles udspekuleret svindler er nemlig på spil.

Sådan lyder advarslen fra Københavns Politi:

»Vi får lige nu anmeldelser om, at en mand bedrager folk, der har mistet kære ejendele og efterlyst dem via sociale medier,« lyder det i et tweet fra politikredsen, som fortsætter:

»Svindleren ringer op og siger, at han ved, hvor ejendelene befinder sig. Han vil dog have halvdelen af dusøren på forhånd.«

Efter han har modtaget pengene, fortæller han dog intet om, hvor de forsvundne ejendele befinder sig.

I stedet forsvinder manden.

»Vær derfor særligt opmærksom, hvis du har efterlyst noget savnet via sociale medier og bliver ringet op af en fremmed,« lyder advarslen fra politiet, som tilføjer:

»Desværre vil alle ikke det gode for andre.«