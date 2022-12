Lyt til artiklen

Det er desværre langt fra første gang, det er sket.

En ældre kvinde er blevet snydt til at overføre omkring 200.000 kroner til en mand, hun troede var en kriminalbetjent. Men det var han slet ikke.

I stedet var der tale om svindel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport, hvor man endnu engang advarer mod, at man udleverer personlige informationer eller bankoplysninger over telefonen.

Politikredsen modtog anmeldelsen om sagen klokken 00.31 i nat.

Af anmeldelsen fremgår det, at en 72-årig kvinde fra Ringsted var blevet kontaktet telefonisk af en mand, der oplyste, at han var kriminalassistent.

»Han bad kvinden overføre sine penge til to forskellige andre konti, da der var konstateret forsøg på at optage et lån i kvindens navn. Den 72-årige ville så få pengene tilbage seks timer senere,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi:

»Kvinden lod sig overtale til at overføre cirka 200.000 kroner til den ukendte mand.«

Politiet advarer mod, at man falder for den slags fupnumre.

»Hverken banken eller politiet kontakter nogensinde borgerne på den måde. Svindlerne er meget veltalende og udnytter typisk den forvirring, der opstår, når de ringer og påstår, at ens penge er i fare for at blive stjålet her og nu,« lyder det fra politiet, som kommer med en appel:

»Vi opfordrer fortsat folk til at snakke med deres ældre pårørende om risikoen for at blive svindlet.«