Det er ikke sikkert for børn og unge at være på de sociale medier.

Så klart lyder det nu fra flere organisationer. Det skriver TV 2.

Baggrunden er den eksplosion, der udløste en brand torsdag aften i et rækkehus i Helsinge.

Under branden, som politiet mistænker kan skyldes en fejlslagen TikTok-challenge, kom tre piger på 12 år, en pige på 10 og en kvinde på 44 år alvorligt til skade.

I dette rækkehus i Helsinge brød en eksplosionsagtig brand ud torsdag aften. Flere personer kom til skade. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Sagen får nu både Medierådet Børn og Unge og Forbrugerrådet Tænk til at reagere.

»Vi bliver nødt til at sige det ubehagelige – hvis den her sag hænger sammen med en Tiktok-challenge, så er det ikke sikkert for børn og unge at være på de platforme,« siger Miriam Michaelsen, der er forperson i Medierådet Børn og Unge.

Hun mener, at forældre skal være meget mere opmærksomme på, hvad deres børn bliver præsenteret for, når de færdes alene på de sociale medier.

Det er Uffe Rabe Krag, der er politisk chef ved Forbrugerrådet Tænk, enig i.

På sitet Genvej, kan forældre få hjælp til, hvordan de taler med deres børn og unge om, hvad de møder på nettet, og hvordan de bedst guider dem til at kunne færdes alene på de sociale medier.

Men Uffe Rabe Krag mener også, at de sociale medier skal holdes ansvarlige. For det er deres algoritmer, der er skyld i at børn og unge præsenteres for blandt andet challenges.

Selvom politiet har sagt, at de arbejder med teorien om, at en såkaldt challenge kan være gået galt, har de endnu ikke bekræftet, hvad der torsdag aften præcis var årsagen til den voldsomme eksplosion i Helsinge.

Vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Anne Alsøe oplyste fredag, at der var fundet et større antal dåser med tørshampoo i rækkehuset.

»Vi arbejder derfor ud fra en teori om, at det er uforsigtig omgang med disse i kombination med brug af lightere, som har forårsaget branden,« sagde hun.

Politiet afventer resultaterne af de tekniske undersøgelser, der forventes at være klar i begyndelsen af den kommende uge, før de siger mere.