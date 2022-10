Lyt til artiklen

56 millioner kroner.

Det er et højt tal, og det dækker over, hvor mange penge ældre borgere i Danmark er blevet svindlet eller forsøgt svindlet for – alene i år.

Politiet opfordrer derfor alle til at være på vagt over for vishing – voice phishing – hvor svindlere franarrer deres ofre penge eller oplysninger gennem telefonen.

Det skriver Politiets National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

De har nemlig set en voldsom stigning på 38 procent i anmeldelser af denne type sager i forhold til 2021, og det får politienheden til at råbe vagt i gevær:

Smæk røret på, hvis du bliver ringet op og bedt om at overføre penge eller udlevere konto-, NemID/MitID- eller CPR-oplysninger, lyder det i pressemeddelelsen.

»Vi ser desværre en stor stigning i antallet af denne type sager, typisk rettet mod ældre. Vishing kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte, men det kan også være en meget ubehagelig oplevelse at blive udsat for denne type svindel,« siger sektionsleder for forebyggelse og analyse i NCIK, Kresten Munksgaard.

»Vi opfordrer derfor alle, og særligt de ældre, til at være ekstra kritiske og simpelthen lægge røret på ved denne type opkald. Bliver man i tvivl, om det virkelig var banken, der ringede, så ring til hovednummeret og spørg,« siger Kresten Munksgaard.

Politiet deler slutteligt en række gode råd til at undgå at blive et offer for vishing: