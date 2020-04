En kvinde advarer nu andre mod at besøge solcentret Sunshine i Vanløse, efter hun selv oplevede at blive filmet, mens hun tog sol.

»Da jeg kigger mig selv i spejlet, kan jeg se en mand, der hænger ind over væggen og filmer mig,«

Ordene kommer fra en 33-årig kvinde, som vi kalder Camilla.

Det er ikke hendes rigtige navn, fordi hun af frygt for, at nogen ligger inde med nøgenbillederne af hende, ønsker at være anonym.

»Mellem rummene er der over væggen plads til, at der kan løbe udsugningsrør igennem, og det er derfra, at han står og filmer mig. Så skriger jeg så højt, at han falder ned. Jeg tror, at han står på solariet i det andet rum, så jeg håber, at han slog sig,« siger Camilla, hvis rigtige identitet er redaktionen bekendt.

Episoden fandt angiveligt sted den 26. februar i år, og hun anmeldte efter eget udsagn episoden til politiet, ligesom hun også tog kontakt til ejeren af solcenteret, som ifølge Camilla beklagede og lovede, at sørge for, det ikke skete igen.

»Men da jeg så kommer derned igen for nylig, så opdager jeg, at der intet er gjort ved det. Altså at man stadig kan stå og filme fra rum til rum,« siger Camilla og tilføjer:

»Og det gør mig simpelthen så rasende, og jeg synes, at ejeren har et ansvar over for kunden. Derfor skal andre også vide, at der altså er en mand, som kravler rundt og filmer folk inde i det solcenter,« siger hun videre.

Sådan så der ud før man fredag har sat en plade for åbningen i solcenteret. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så der ud før man fredag har sat en plade for åbningen i solcenteret. Foto: Privatfoto

B.T. har været i kontakt med en anden kvinde, der fortæller, at hun har kendskab til lignende hændelser fra samme solcenter. Hun bekræfter også, det er muligt at filme over væggen fra de forskellige rum.

Camillas advarsel er desuden blevet delt i den lokale Vanløse-gruppe på Facebook, hvor mere end 80 personer har reageret på opslaget.

B.T har talt med ejeren af Sunshine i Vanløse, Kujtim Loki, der fortæller, at han efter at være blevet kontaktet af en lokal journalist i Vanløse fredag har fået et hold håndværkere til at sætte en plade op, så der ikke længere kan filmes ind i solcenterets rum.

Desuden bekræfter han, at politiet har besøgt solcenteret i slutningen af februar, hvorefter centeret har været tilgængeligt frem til 7. marts.

Herefter valgte man at lukke ned, da coronakrisen indtog Danmark.

Hvorfor har I ikke udbedret fejlen i perioden mellem den 26. februar og 7. marts, hvor det fortsat har været muligt at filme kvinder - og mænd for den sags skyld - i dit solcenter?

»Jeg beklager meget, at jeg ikke har gjort det. Der har foregået mange ting i den periode, så jeg er ked af, at jeg ikke har gjort noget ved det dagen efter,« svarer Kujtim Loki.

Han fortæller desuden, at han mindst en gang dagligt var forbi solcenteret i den periode, og at der hver dag har været rengøringspersonale i centeret.

Kan du forstå, at kvinden syntes, det var en ubehagelig oplevelse?

»Det er jo ikke min skyld. Det er et ubemandet solcenter, og jeg havde ikke forudset, at der ville rende psykopater rundt og filme,« svarer ejeren af solcenteret og fortsætter:

»Jeg har selv en datter. Var det sket for hende, så ville jeg gå fuldstændig amok. Så det er ikke fordi, det er noget, jeg støtter.«

Hvornår er hullet udbedret?

»Det er det ved at blive nu (fredag, red.).«

Han holder en pause og fortsætter.

»For 17 år siden havde mine håndværkere ikke kørt væggen helt op, da jeg gerne vil have en god udluftning. Jeg havde ikke tænkt over, at folk ville kravle derop. Men det er der åbenbart nogen, der har behov for,« siger han.

B.T. afventer svar fra Københavns Politi om den pågældende sag.