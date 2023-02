Lyt til artiklen

Flere danskere modtager i øjeblikket sms'er, hvor de bliver bedt om at afgive oplysninger i forbindelse med afmelding af et køretøj.

Afsenderen udgiver sig for at være Skat – men det er ikke tilfældet.

I stedet er der tale om svindel via såkaldt phishing.

Det skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sådan ser den falske sms ud. Foto: Motorstyrelsen

»Motorstyrelsen advarer alle, der måtte modtage en sådan sms: Lad være med at trykke på linket,« skriver styrelsen.

»Afsender udgiver sig for at være SKAT, men sms'en er et forsøg på phishing, det vil sige sms'er eller mails, der forsøger at lokke login- eller kontooplysninger ud af modtageren med økonomisk kriminalitet for øje,« fortsætter Motorstyrelsen.

Hvis man klikker på linket, bliver man omdirigeret til en falsk hjemmeside og bliver bedt om at indtaste oplysninger.

»Motorstyrelsen og Skatteforvaltningen beder ikke om oplysninger på denne måde,« understreger styrelsen.