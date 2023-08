I Vonsild nær Kolding kæmper den lokale skole med hærværk og drengestreger. Og nu i sådan et omfang, at forældrene bliver advaret.

Det skriver JydskeVestkysten om sagen, der eskalerede i weekenden.

Her har man på videoovervågning kunne se, at en ukendt antal drenge har benyttet skolens areal til at skyde med hjemmelavede syrebomber.

En syrebombe er en flaske med en syreblanding, der kan eksplodere.

Og det gør skolen nu en indsats imod. Således er skolens forældre informeret om situationen på Aula, hvor man opfordrer til at snakke med børnene og om at holde sig væk fra syrebomber.

»Det er jo helt ukontrollabelt, for man ved ikke, hvornår flasken eksploderer. Og hvis nogen får det i øjnene, er det noget værre noget og kan blive meget problematisk,« siger Peter Nordby, der er skoleleder på Vonsild Skole.

Skolen ved ikke, hvem drengene er. Det arbejder man på at finde ud af i samarbejde med SSP.

Sagen er dog ikke meldt til politiet, oplyser Peter Nordby til B.T.

Det skyldes, at man håndterer sagen internt.

Han forklarer, at hændelser som det, der skete i weekenden, er uundgåelige, når skolen ligger frit og åbent for alle.

Ikke desto mindre har man valgt at informere forældrene, da man føler, det er bedst, at alle er velinformeret om, hvad der foregår på skolen.

Det er ikke kun i Kolding-omegnen, at syrebomber er blevet skudt af.

Det samme skete også i Sønderborg i sommer, hvor politiet fandt frem til tre mindreårige drenge, som stod bag, oplyste Sydjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drengene var alle mindreårige, og sagen blev overdraget til de sociale myndigheder.

'Syd- og Sønderjyllands Politi betragter sagen som fuldt oplyst og vil fremadrettet have stort fokus på området i samarbejde med kommunens SSP-medarbejdere', skrev politikredsen og tilføjede:

'Politiet advarer på det kraftigste mod at eksperimentere med at blande syre med forskellige medikamenter, da det kan være meget farligt'.