En vellignende fup-mail fra Skat er i øjeblikket i omløb, og det er en lusket en af slagsen.

Det advares der tirsdag om gennem appen 'Mit digitale selvforsvar', der drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

I mailen bliver man stillet en sum penge penge i udsigt, hvis man 'opdaterer sin konto.'

'Mailen kan virke troværdig, fordi svindlerne har indsat en rigtig email-adresse fra Skattestyrelsen i til-feltet,' skriver man blandt andet i advarslen.

Her er et eksempel på den fup-mail, der lige nu florerer. Foto: Mit Digitale Selvforsvar

Men her gælder det altså om ikke at lade sig narre.

Ender man med at klikke på linket, ender ens private oplysninger nemlig i svindlernes hænder.

Der opfordres til, at man i stedet sletter mailen med det samme.

Et hav af svindlere har i disse tider været på spil, hvor de kynisk har forsøgt at lokke oplysninger ud af folk ved eksempelvis at angive, at de er fra Sundhedsstyrelsen. Det kan du læse mere om her.