For omkring en måned siden svævede flere personer mellem liv og død, efter de havde spist hashkager solgt på Christiania.

Nu er problemet dukket op igen.

'Det er med stor bekymring, at vi igen i går (torsdag, red.) har kunnet beslaglægge hashkager i Pusher Street,' lyder det i et tweet fra Københavns Politi, som fortsætter:

'For nylig blev en række personer alvorligt syge af at have indtaget, hvad der var købt som hashkager i samme område.'

Med det henviser politiet til, at flere personer over en periode på nogle uger hen over august og september blev indlagt på Rigshospitalet, efter de havde spist hashkager, de havde købt på Christiania.

Flere var i livsfare, og derudover var patienternes hjertefunktion og kredsløb også påvirket.

Rigshospitalet oplyste dengang også, at nogle patienter var i en psykoselignende tilstand.

Andre igen var bevidstløse.

På Twitter advarede Københavns Politi efterfølgende mod, at man købte hashkagerne:

'Flere personer har været i potentiel livsfare efter at have spist hashkager solgt i Pusher Street på Christiania,' lød det i tweetet.

Kagerne blev blandt andet solgt under betegnelsen 'hash-brownies' og kostede en halvtredser.

Alle var indlagt i en dag eller to, inden de blev udskrevet.