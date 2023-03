Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag aften foretog Østjyllands Politi en taxakontrol ved Banegårdspladsen i Aarhus.

Det førte til en lang stribe af sigtelser – og flere taxaer fik forbud mod at køre.

Betjentene fra Østjyllands Politi tjekkede under kontrollen 25 taxaer, og det førte til i alt 20 sigtelser.

I fem tilfælde var overtrædelserne af hyrevognsreglerne så alvorlige, at taxaen fik forbud mod at køre, indtil forholdene var bragt i orden.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Flere af sigtelserne bundede i opsigtsvækkende regelbrud.

I fire tilfælde manglede der dokumentation for, at taxameteret måler korrekt, to chauffører blev sigtet for fejl i deres trafikbog – og en chauffør havde end ikke kørekort til at køre taxa.

Fem af de 25 taxaer var ikke indberettet til Færdselsstyrelsen.

»Det betyder, at vognmændene også modtog sigtelser ved mandagens kontrol,« skriver Østjyllands Politi.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her – eller der hvor du plejer at lytte til podcast.