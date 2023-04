Flere medarbejdere i Region Sjælland og Region Hovedstaden er blevet hjemsendt, efter at de har kigget i en 13-årig piges patientjournal.

Nu reagerer regionsrådsformand på sagen – og han er dybt rystet.

»Jeg er rystet og meget berørt og sender min allerstørste medfølelse til familien, som jo i forvejen gennemlever det værste mareridt, man kan forestille sig,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til TV 2 Øst.

I alt er seks medarbejdere i Region Sjælland hjemsendt, fordi de mistænkes for at have læst den 13-åriges patientjournal uden faglig grund. Også i Region Hovedstaden er flere medarbejdere blevet hjemsendt på grund af samme mistanke.

Den 13-årige pige blev søndag fundet på en ejendom i Korsør og bragt til undersøgelse på Rigshospitalet, efter hun ifølge politiet havde været udsat for kidnapning og voldtægt. En 32-årig mand er nu sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af pigen og er varetægtsfængslet i sagen.

Heino Knudsen fortæller, hvordan mistanken til de seks medarbejdere i Region Sjælland opstod.

Det var ifølge regionsrådsformanden en opmærksom leder i Region Sjælland, som fik mistanke om, at der var sket flere uberettigede opslag i pigens journal.

De mistænkte i både Region Sjælland og Region Hovedstaden er hjemsendt, mens sagen undersøges.

Rigshospitalets direktør, Rasmus Møgelvang, har tidligere på hospitalernes vegne beklaget sagen og oplyst, at han har aftalt med pigens mor, at regionerne orienterede offentligheden om sagen.

»Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg blev virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogle af vores medarbejdere, der ikke har kunnet styre deres nysgerrighed og har snaget i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig forbrydelse. Det er i mine øjne skærpende omstændigheder,« sagde Rasmus Møgelvang i en pressemeddelelse.

Sagen er anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager, og regionerne er i dialog med politiet.

Hospitalsdirektøren luftede samtidig muligheden for, at de pågældende medarbejdere kan blive fyret:

»Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete ansættelsesretlige konsekvenser for de enkelte medarbejdere, men med de skærpende omstændigheder i den konkrete sag, så betyder det, at alle ansættelsesretlige konsekvenser – herunder afskedigelse – er i spil,« sagde direktøren og tilføjede, at det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om medarbejderne skal politianmeldes.

Den 13-årige pige forsvandt lørdag formiddag og blev fundet igen søndag på en bopæl i Korsør med en 32-årig mand, som politiet anholdt på stedet.

Han er nu sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af den 13-årige pige. Han erkender delvist sigtelsen og er blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj.

Samtidig lyder det, at politiet nu også efterforsker den 32-årige i forbindelse med sagen om den 17-årige Emilie Meng, der for år tilbage blev fundet dræbt, efter hun forsvandt i samme område som den 13-årige.

