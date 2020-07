Tre kanoer med mere end ti personer er kæntret ved Bavelse Sø.

Det bekræfter Sydsjællands Politi over for B.T.

»Det er rigtigt, at vi er derude med flere patruljer. Tre kanoer er kæntret, og flere personer har revet sig i land forskellige steder på kysten,« siger vagtchef Anders Dahl Nielsen.

Han kan ikke sige, hvor mange personer der var konkret var i de tre kanoer, men han bekræfter, at der er tale om 'flere end ti'.

Ingen af personerne er umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser han.

Politiet er fortsat til stede Bavelse Sø for at sikre, at man har reddet samtlige i land. Det tyder alt heldigvis på, forklarer Anders Dahl Nielsen, men man tager ingen chancer.

Kanoerne er formentlig kæntret på grund af vejr- og vindforholdene.

Derudover har politiet ikke yderligere oplysninger for nu.