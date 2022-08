Lyt til artiklen

På selveste juleaftensdag i 2021 startede en 67-årig mand med at forgribe sig på sin adoptivdatter.

Det fremgår af et særdeles gruopvækkende anklageskrift fra Nordjyllands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Adoptivfaren sidder lige nu varetægtsfængslet i sagen, der skal for retten i Hjørring torsdag.

Her er han tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse af sin adoptivdatter.

Ifølge anklageskriftet startede han 24. december 2021 et fem måneders langt seksueltmisbrug af pigen, der er mentalt retarderet.

Det er politiets opfattelse, at den tiltalte udnyttede datterens mentale retardering til at forgribe sig på hende i familiens hjem i Nordjylland.

Her skal han blandt andet have fået adoptivdatteren, der ikke er mindreårig, til at røre ved og masturbere sit lem flere gange.

Samtidig er han tiltalt for at have rørt ved hendes kønsdele og i et enkelt tilfælde stukket en finger op i hendes kønsdele.

Men overgrebene stoppede ikke der.

For i perioden skulle manden have tvunget adoptivdatteren til at se pornografiske film sammen, mens han onanerede, hvilket har krænket hendes blufærdighed.

Nordjyllands Politi har tiltalt den 67-årige for incest efter straffelovens paragraf 210, og voldtægt efter paragraf 225, da han har tvunget eller truet hende og udnyttet offerets forsvarsløse situation.

Der afsat en retsdag til sagen i Hjørring.

Hvis adoptivfaren bliver kendt skyldig efter anklageskrift, går strafferammen op til otte års fængsel.

Den tiltaltes forsvarsadvokat Søren Vestergaard Hansen ønsker ikke at kommentere sagen. Han forventer, at dørene vil være lukket under store dele af retssagen.

B.T. følger sagen.