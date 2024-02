Sidste år i januar blev der ved Amagerbro Station i København stjålet en grøn damecykel.

Cyklen havde en værdi af 3.150 kroner, og tyveriet blev begået i tidsrummet mellem klokken 13.30 den 3. januar år og dagen efter klokken 11.50.

Cykeltyveriet udgør et af de nye tiltalepunkter i et nyt anklageskrift mod et par russiske førtidspensionister, der siden 2017 har været hovedpersoner i en grotesk sag om stjålne cykler i et nærmest absurd omfang.

Parret blev i oktober 2022 dømt og udvist af Danmark i seks år efter en tumultarisk retssag om knap 3.000 stjålne cykler.

Det gør sagen til danmarkshistoriens største om organiseret tyveri og hæleri af cykler.

De russiske førtidspensionister blev på grund af skizofreni dømt til behandling, men efter at dommen blev anket til Østre Landsret, fik de i første omgang lov til at forblive på fri fod.

I marts sidste år følte Københavns Politi sig dog nødsaget til at anholde det midaldrende par igen og begære dem varetægtsfængslet.

Dels på grund af nye cykeltyverier, og dels fordi man var blevet opmærksomme på nogle gamle forhold helt tilbage fra efteråret 2019, hvor parret efter politiets mening havde modtaget penge for stjålne cykler.

Parret nægter sig stort set skyldig i alt, men under en ransagning af parrets kolonihavehus på Amager i marts var der endnu en gang bid.

Ved den første anholdelse af parret fandt man under isoleringen på loftet en bæltetaske med 522.500 kroner. Samt yderligere en bæltetaske med andre 132.000 kroner. De penge blev konfiskeret ved den første dom.

Derfor havde politifolkene ved anden ransagning i forbindelse med genanholdelsen i marts 2023 medtaget en særligt trænet politihund, der kan lugte pengesedler. Det gav hurtigt bid i stor stil.

Skjult forskellige steder i kolonihavehuset fandt politiet samlet 1,6 millioner i danske kroner, 12.550 amerikanske dollar, 1400 euro og 51.000 russiske rubler.

Mange af sedlerne var igen gemt under isoleringen på loftet, ligesom andre var gemt rundt omkring i værelserne – blandt andet i ærmet på en bluse og i en medicinæske.

Stine Braunschweig fra København har tidligere fortalt i B.T., hvordan hun uden at fatte mistanke kom til at købe en stjålen cykel af de russiske førtidspensionister. Få måneder senere måtte hun aflevere cyklen til politiet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Stine Braunschweig fra København har tidligere fortalt i B.T., hvordan hun uden at fatte mistanke kom til at købe en stjålen cykel af de russiske førtidspensionister. Få måneder senere måtte hun aflevere cyklen til politiet. Foto: Bax Lindhardt

Parret nægter selv, at de mange kontanter stammer fra tyveri og hæleri af cykler. I stedet hævder de, at pengene stammer fra lejeindtægter og depositum-indbetalinger fra de ejendomme, som de udlejer. Det er nu ved at blive nærmere undersøgt i Skattestyrelsen.

Ved ransagningen i huset fandt politiet i øvrigt også 12 ulovlige pebersprays, tre strømpistoler og en signalpistol.

Og ved en ransagning på et cykelværksted blev der fundet meget store mængder cykelgrej, som politiet mener er stjålet.

Den opsigtsvækkende sag tog sin begyndelse i efteråret 2018, hvor en kvinde først fik stjålet sin cykel – og efterfølgende fandt den på Den Blå avis og købte den tilbage.

Selvom den russiske sælger kunne fremvise en købskvittering, anmeldte kvinden sagen til politiet.

Og et år senere begyndte sagen for alvor at rulle. Igennem ti dage blev parret overvåget, mens de var på tyvetogt. Det var med til at belaste dem i den første retssag.

Der ventes først dom i anden halvleg af den enorme sag i slutningen af maj efter 25 retsdage.

Og uanset udfaldet ventes det, at alle forhold vil blive samlet under én hat, når de russiske førtidspensionisters ankesag skal for Østre Landsret, hvor den formentlig først vil være endeligt afsluttet i maj 2025.