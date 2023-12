Blot 16 år.

Så kort tid fik engelske Brianna Ghey lov til at leve på denne jord, inden hun blev offer for et bestialsk mord.

To teenagere, der på tidspunktet for mordet tilbage i februar i år var blot 15 år gamle, er nu kendt skyldige.

Morderne, der kun er kendt under dæknavnene 'dreng Y' og 'pige X', blev onsdag fundet skyldige af en enig jury ved Manchester Court, skriver Sky News.

Det skete, efter en retssag har afdækket en lang række grufulde detaljer.

Blandt andet lød det, at de to teenagere har lagt deres planer gennem tusindvis af beskeder til hinanden.

16-årige Brianna Ghey, der var transkønnet, blev myrdet i Linear Park nær byen Warrington i fulgt dagslys.

Hun blev stukket 28 gange. Henholdsvis i hovedet, nakken og ryggen.

Dommeren i sagen takkede for hjælpen i den, med hendes ord, 'ekstremt svære og til tider foruroligende sag.'

De to dømte mordere har under retssagen peget på hinanden som ansvarlige for mordet.

Nu er de dog begge dømt, og straffen er livstid, lød det fra dommeren. Det eneste, der ifølge hende var at overveje, var, hvornår en eventuel løsladelse skulle kunne blive en mulighed.

Det var en Kathryn Vize, som fandt det 16-årige mordoffer, da hun luftede sin hund, og det var et rystende syn, der mødte hende.

»Hun bløder. Hun har blod på benene. Hun har blod på ryggen. Hun er … hun er virkelig såret.«

Sådan lød dele af det alarmopkald, som Kathryn Vize foretog.

Hos politiet var man også rystet over sagen.

»Jeg synes, at det, de gjorde den dag, og det, der skete op til, var ondt, det var grusomt, og det var ondskabsfuldt,« siger politiinspektør ved Chesire Politikreds Mike Evans ifølge Skye News.



»Det var absolut afskyeligt, hvad de gjorde. Det var det mest brutale, koldblodige, ondskabsfulde angreb på en, der var et sårbart og angst barn.«

Politiet mener ikke, at mordet kan betragtes som en hadforbrydelse.

Mordvåbnet – en jagtkniv – blev fundet med dreng Ys dna på, og hjemme hos pige X fandt man et krøllet stykke papir, hvor noget, der minder om en plan for et mord, stod nedskrevet.

De to mordere, som ifølge flere engelske medier har forskellige autistiske lidelser, havde lavet en dødsliste, der foruden Ghey havde fire andre navne. Det skriver BBC.