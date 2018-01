Konservativ politiker har indsamlet knap 500.000 kroner til hærværksramt bager, der nu skal for retten.

København. Der er endnu ikke udbetalt så meget som en eneste af de knap 500.000 kroner, den konservative politiker Mette Abildgaard på få dage har samlet ind til den hærværksramte Tingbjerg-bager Ali Parnian.

Det skriver Abildgaard på Facebook, efter at det er kommet frem, at Parnian fredag skal for Østre Landsret i en gammel sag, der handler om afbrænding af en bil.

Parnian blev frifundet i byretten. Men fredag vil anklagemyndigheden forsøge at få det ændret til fængsel og udvisning.

Mette Abildgaard kalder anklagerne meget alvorlige.

- Det er også mit indtryk, at der er mere på vej, skriver hun.

- Jeg og Indsamlingskomiteen vil nu afvente, at politiet får mulighed for at efterforske sagen, og vi kan blive klogere på, hvad der er op og ned.

- Jeg vil samtidig bruge tiden på at undersøge det praktiske i forhold til at annullere indsamlingen og tilbagebetale de knap 500.000 kroner, som fordeler sig over mange tusinde donationer, hvis det skulle blive aktuelt.

- Der er ikke udbetalt så meget som en krone endnu.

Ali Parnian er blevet landskendt, efter at hans forretning, Kaj Bageri, på Ruten i Tingbjerg i weekenden blev udsat for hærværk. En gruppe maskerede mænd troppede op i butikken, der også rummer en café, og begyndte at smadre løs.

Ali Parnian har efterfølgende fortalt, at han er blevet afkrævet beskyttelsespenge. Men han har nægtet at betale, og han tror, at det er baggrunden for hærværket.

Politiet har meldt ud, at man ikke kender til andre sager fra området, hvor der skulle være blevet afkrævet beskyttelsespenge.

Hærværket mod bageriet fik Mette Abildgaard til at iværksætte en indsamling til fordel for Ali Parnian. Den varede frem til onsdag og indbragte 472.000 kroner.

Mette Abildgaard spørger sig selv på Facebook, om det var dumt af hende at samle pengene ind. Og hun svarer:

- Jeg er opdraget til at tro på det bedste i andre mennesker. Jeg er et tillidsfuldt menneske, og det vil jeg også være fremover. Også selv om det så kan betyde, at man brænder fingrene engang imellem.

- Tillid er en god og grundlæggende dansk værdi, skriver Abildgaard.

Også udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har markeret støtte til Ali Parnian.

I denne uge besøgte hun under stort presseopbud bageriet i Tingbjerg. I den forbindelse roste hun Ali Parnian for at være gået til politiet med anmeldelse om afpresning.

