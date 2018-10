I sagen om drabet på teenager i København sidder en 34-årig mand fængslet. Tre andre er forsat på fri fod.

København. Tirsdag er det præcis et år siden, at 16-årige Servet Abdija blev likvideret med seks skud ud for sin families opgang i Ragnhildgade i København.

Oppe i lejligheden hørte teenagerens mor skuddene, og fra altanen så hun sin eneste søn ligge død på jorden.

Ti måneder skulle der gå, før Københavns Politi i august under stor medieomtale kunne fortælle, at den første person var anholdt i sagen. Han er sigtet for at have begået drabet på drengen sammen med andre.

Der er tale om en 34-årig mand, som bor i Sverige. Han nægter sig skyldig.

Yderligere tre gerningsmænd formodes at være på fri fod. Og selv om der er gået et år, tror Hans Erik Raben, der er politikommissær ved Københavns Politi, på, at sagen bliver opklaret.

- Vi har gode tekniske spor, siger politikommissæren og forklarer, at de resterende tre endnu ikke er identificeret.

Den fængslede svensker er ud over drabet sigtet for besiddelse af to våben, som blev anvendt ved drabet. Det er dels en revolver og dels en pistol, som begge er fremstillet for over 30 år siden.

På årsdagen er den sigtede frivilligt gået med til at lade sin fængsling forlænge med yderligere fire uger, oplyser Hans Erik Raben.

Manden har allerede afgivet forklaring under grundlovsforhøret i august. Politiet ønsker dog at foretage endnu en afhøring, fortæller Raben.

Hvad politiet ønsker at tale med ham om, og hvor samarbejdsvillig manden er, vil politikommissæren ikke ud med.

- Det er en kompliceret efterforskning, og derfor holder vi også kortene meget tæt ind til kroppen.

Selv om det var politiets egen efterforskning - og altså ikke tip udefra - der førte til den første anholdelse i sagen, vil Raben gerne høre fra folk, som kunne have nye oplysninger.

- Hvis nogen har en kraftig mistanke om, hvem der kunne være gerningsmænd, så må de gerne ringe. Så kan vi be- eller afkræfte det, siger han.

/ritzau/