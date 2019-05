Det tog brandvæsnet næsten en uge at slukke en stor brand i Stenbjerg Klitplantage i Nationalpark Thy. Og nu er brandårsagen fundet.

»Vores undersøgelser tyder på, at en eller flere personer har overnattet i en bivuak langt inde i plantagen og har tændt et bål. Det er efterfølgende blevet dækket til i den tro, at det så var slukket,« siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til Nordjyske.

Branden fra det ulovlige bål resulterede i, at omkring 200.000 kvadratmeter plantage brændte i løbet af en uge.

Branden opstod tirsdag i sidste uge og blev så endelig slukket denne mandag.

Intet tyder på, at brandstifterne har startet branden med vilje.

Desuden er det ikke ulovligt at overnatte i Nationalpark Thy, men det er strengt forbudt at starte et bål uden for bålpladser, der er anvist af Naturstyrelsen.

På trods af en kølig og våd maj – i hvert fald sammenlignet med april – er tørkeindekset meget højt.

Ifølge DMI ligger tørkeindekset i stort set hele landet på minimum 8 ud af ti, mens det flere steder ligger på 9.

Det betyder, at man skal være forsigtig med åben ild, f.eks. ved bål og når man griller.