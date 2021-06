Søndag formiddag endte en hestevognstur ved Kimmerhus i Boserup Skov ved Roskilde fatalt.

En kvindelig kusk på 63 år mistede livet, og to personer kom til skade som følge af ulykken.

Og nu er årsagen til den fatale undersøgt af Midt og Vestsjællands Politi på baggrund af flere vidneforklaringer, skriver sn.dk.

Ifølge Camilla Schouw Broholm fra Midt- og Vestsjællands Politis presseafdeling skete ulykken i forbindelse med, at fire kuske i deres maratonvognene løb på linje.

På et tidspunkt i løbet af turen når kusken til en sti, som bliver for smal, og de forsøger derfor at vende. Men vendingen går helt galt.

Vidner fortæller til politiet, at vognen vælter i det øjeblik, at den kvindelige kusk forsøger at vende. Herefter hun ryger ud og ind under vognen, mens hesten går i panik og løber afsted.

»Da hesten løber løbsk, rammer den en anden af vognene, hvori der befinder sig to personer. Det medfører at deres vogn vælter, og også deres hest løber løbsk,« siger Camilla Schouw Broholm til sn.dk.

Midt og Vestsjællands Politi afventer fortsat rapporten fra bilinspektøren, men på baggrund af vidneforklaringerne forventer man ikke, at rapporten skulle give anledning til en anden konklusion.