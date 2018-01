Tre 9.klasses-piger fra Lisbjergskolen har oplevet at få tilsendt links til mapper med sex-billeder, men de har ikke brudt loven

Delinger af sex-videoer med børn under 18 år er kommet på alles læber, efter at det mandag kom frem, at mere end 1000 børn og unge er blevet sigtet for netop den forbrydelse. Også på Lisbjergskolen ved Aarhus har sagen sagt tankerne i gang hos tre af eleverne.

De tre piger fra 9. klasse har alle været et enkelt klik fra at blive kriminelle.

- I en gruppechat på Messenger for en Facebook-gruppe, hvor der blev tilføjet en masse, også nogen vi ikke kender, blev der sendt links til dropbox-mapper. Heri var flere end 1000 billeder af alle mulige piger, siger Anna-Kathrine Vendelbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Pigerne følte sig stødt over, hvad mapperne indeholdt, og valgte altså heller ikke at dele dem – den handling der nu har kostet et hav af unge en sigtelse for distribution af børneporno. Men de var nervøse for, om de alligevel havde gjort noget forkert.

- At man har set det, men ikke var klar over, hvad det var, er ikke ulovligt. Man må ikke besidde det eller dele det, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Gert Bisgaard.

Men hvis pigerne så havde gemt indholdet i mapperne på deres computer eller delt det, ville de være blevet sigtet for loven om børneporno.

- Det er vildt at tænke på. Vi er i chok over, hvor store konsekvenser det kan have. Det er mange sikkert ikke klar over, siger Ingrid Viuff fra Lisbjergskolen.

Politiets råd er, at man straks skal slette det, og hvis man er i tvivl, om det er børnepornografisk materiale, skal man komme forbi politistationen.

- Så sikrer vi telefonen og undersøger det, og så får folk selvfølgelig deres telefon tilbage bagefter, fortæller Gert Bisgaard.

Da pigerne fra Lisbjerg fik tilsendt linket til mappen med sex-billederne, faldt det dem slet ikke ind at dele indholdet eller gemme det.

- Jeg ville ikke have nogen at sende det til, jeg synes slet ikke, det var spændende. Det var ikke noget, jeg ville være en del af, fortæller Ingrid Viuff.

- Hvis det nu var en selv, ville man heller ikke synes, at det var fedt, at det blive sendt videre, supplerer Maja Frikke.

Østjyllands Politi opfordrer samtidig forældre til at tage en snak med deres børn, om hvad der er rigtigt og forkert på de sociale medier.