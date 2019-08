Onsdag aften blev myndighederne i Aarhus kaldt ud til en lejlighed, hvor der var opstået brand.

»19.02 får vi en anmeldelse om en bygningsbrand i en etageejendom, hvor det står ud med røg og flammer af vinduet,« siger vagthavende ved Østjyllands Politi, Morten Hansen, til B.T.

Der er tale om en bygning på C.F Jessensvej i Aarhus N.

Politiet ankom før brandvæsnet.

»Vi sparker døren ind for at se, om der er nogen i lejligheden. Men der er for røgfyldt, til at vi kan komme derind,« siger vagtchefen.

Brandvæsnet var dog lige på trapperne, og røgdykkerne kunne konkludere, at lejligheden var tom.

»Der er ingen tilskadekomne og lejligheden er delvist udbrændt,« siger han.

Heldigvis har de øvrige lejligheder ikke taget skade. Man har endnu ikke etableret brandårsagen. Vagtchefen oplyser, at man nu forsøger at komme i kontakt med ejeren af lejligheden.