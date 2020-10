En direktør i alment boligselskab mistænkes for at have brugt 370.000 kroner på private indkøb.

Aarhus Kommune har anmeldt direktøren for det almene boligselskab Østjysk Bolig til politiet.

Han er mistænkt for muligt underslæb, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen mener, at direktøren uretmæssigt har brugt mere end 370.000 kroner af beboernes penge på private formål.

Sagen kom frem i lyset, da Aarhus Kommune i juni fik et anonymt tip om kritisable forhold i boligforeningen.

Kommunen fører tilsyn med de almene boligselskaber og bad efterfølgende Østjysk Bolig om en redegørelse om sagen. Den har vist, at direktøren kan have modtaget private ydelser for op mod 370.000 kroner.

Kommunen oplyser, at direktøren havde betalt nogle af pengene tilbage, inden redegørelsen var færdig.

Aarhus Kommune påtænker ud over politianmeldelsen at pålægge bestyrelsen i Østjysk Bolig at afskedige direktøren.

Boligselskabet har nu mulighed for at give sit besyv med i sagen frem til 19. oktober.

Kommunen vil indsætte en midlertidig forretningsfører til at udfylde direktørens rolle, indtil Østjysk Bolig har taget stilling til, hvad der skal ske.

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) er rystet over sagen.

- Hele vores almene boligsektor skal bygge på tilliden til, at boligforeningerne bliver drevet med en meget høj grad af offentlighed.

- Så jeg har ingen tolerance over for misbrug af boligselskabernes penge. Dette er en påmindelse til bestyrelserne i boligselskaberne om, at de har en vigtig opgave i at sikre, at tingene går ordentligt for sig, siger han i pressemeddelelsen.

Østjysk Bolig administrerer boliger i og omkring Aarhus og Ry. Boligselskabet har omkring 2800 boliger.

