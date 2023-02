Lyt til artiklen

I et åbent brev fra Sverige, Tyskland og Danmark forklarer de pågældende regeringer, at man fortsat er i gang med at undersøge Nord Stream.

Det fremgår af brevet, som Danmarks Udenrigsministerium har publiceret, der er sendt til FNs Sikkerhedsråd.

Brevet fastslår, at der var tale om sabotage forårsaget af kraftfulde eksplosioner.

Men man understreger, at undersøgelserne og efterforskningen ikke er færdiggjort endnu og pågår stadigvæk.

»Efterforskningen er ikke færdiggjort endnu. På dette tidspunkt er det også for tidligt at sige, hvornår det vil ske.«

Man kalder også handlingerne for uacceptable, da det bringer den internationale sikkerhed i fare og giver grund til stor bekymring.

Under efterforskningen har man fra Danmarks side koblet Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste sammen.

Russiske myndigheder er blevet orienteret omkring efterforskningen.

