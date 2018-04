I videoen øverst kan du høre specialanklager Jakob Buch-Jepsens reaktion efter domsafsigelsen mod Peter Madsen.

Det var en fattet og tilfreds anklager, som mødte det samlede presseopbud efter domsafgivelsen mod Peter Madsen. Her indrømmede Jakob Buch-Jepsens, at sagen med sine 12 retsdage har fyldt meget hos ham både professionelt og privat.

»Jeg er ikke et stålmenneske, så naturligvis berører sagen mig personligt, men jeg har en professionel rolle, når jeg står inde i retten. Der er ingen tvivl om, at når jeg er gået hjem fra arbejde, så er den her sag gået lidt mere ind under huden på mig end andre sager,« sagde Jesper Buch-Jepsen foran Københavns Byret.

Med utallige farverige mikrofoner og kameraer rettet mod sig kunne han desuden fortælle, at det var en enig domsmandsret, som havde fulgte anklagemyndighedens mest alvorlige påstande og idømt den 47-årige ubådsbygger fængsel på livstid for drab, seksuel mishandling og partering af den svenske journalist Kim Wall.

Selvom han er »meget tilfreds« med byrettens dom, indrømmer han også, at det ubehagelige bevismateriale og de udfordrende afhøringer af Peter Madsen har berørt ham.

»Vi arbejder med det her professionelt, men i en sag, hvor vi har set grimme billeder og videoer, berører det os alle. Vi forsøger at håndtere det udenfor retssagen, som vi nu kan håndtere det, og det er langt hen af vejen at tale med kolleger om det,« sagde Jacob Buch-Jepsen.



Drabschef i ubådssagen, Jens Møller Jensen, var også til stede i Københavns Byret, da dommen blev oplæst.

Selvom det normalt er en sagsbehandler, der har kontakten med den dræbtes familie, var det drabschefen selv, som havde tæt kontakt med Kim Walls familie.

Han har til Euroman tidligere fortalt, at den sagens voldsomhed og forældrenes sorg har påvirket ham personligt. At ubådssagen har fyldt meget og formentlig fortsat vil fylde meget hos ham i fremtiden.

»Forleden havde jeg en dag, hvor følelserne kom i spil. Ikke at jeg sådan blev personligt ked af det. Jeg følte mig bare rigtig trist til mode. Måske var det, fordi jeg over så mange dage havde været i kontakt med familien, og det var nu definitivt, at deres datter var død. Det er svært at forklare.«

