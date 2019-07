En tricktyv er på spil i Silkeborg.

Første gang politiet fik nys om hende, var da hun søndag formiddag stod udenfor en 99-årig mands dør.

Hun fortalte ham, at hun var fra hjemmeplejen og ville aflevere noget overskudsmad fra kommunen.

Den hoppede han ikke på, og selvom kvinden fik møvet sig ind i lejligheden, så var hun hurtigt ude igen.

Den ældre mand fik nemlig nevet hende i maven og skubbet hende ud igen, skriver Midtjyllands Avis.

Det viste sig, at en kvinde med samme signalement havde været forbi en 91-årig mand dagen før.

Her prøvede hun også at bilde den ældre borger ind, at hun var fra hjemmeplejen.

Denne gang skulle hun tilse mandens knæ.

Hun bad ham lægge sig i sengen og tog bukserne af ham, så hun kunne få fat i mandens tegnebog, der lå i bukselommen.

»Helt tilfældigt har min far sin pung i lommen, og den falske hjemmeplejer formår at få fingre i pungen og stjæle et mindre kontantbeløb og nogle kort, inden min far begynder at fatte mistanke,« siger mandens datter Lone Selma Friedrich til Midtjyllands Avis.

Hendes far spurgte kvinden om identifikationsskilt, og kvinden svarede, at det lå i bilen.

Hun forsvandt ud af døren og kom ikke tilbage.

Nu søger politiet hjælp til at finde kvinden.

Kvinden beskrives som mellem 160 og 165 centimeter høj, kraftig af bygning, dansktalende men ikke etnisk dansk af udseende.Hun er lys i huden og har sort hår.

Desuden var hun iført en blomstret kjole eller cardigan ved begge tyverier.

Politiet kan kontaktes via tlf. 114