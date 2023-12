Britisk finansmand ventes at overnatte i Vestre Fængsel. Udlevering fra Dubai har trukket ud.

Der er gået mere end to et halvt år, siden en dommer i Retten i Glostrup bestemte, at en britisk finansmand skulle varetægtsfængsles.

Mere præcist er der 981 dage mellem den 31. marts 2021, da retten afsagde kendelsen og til torsdag morgen, hvor Sanjay Shah ventes at blive ført ind i det selvsamme retslokale, hvor kendelsen i sin tid blev afsagt.

Tiltalen drejer sig om bedrageri og forsøg på bedrageri mod den danske statskasse. Det er en største sag af sin slags nogensinde.

Beløbene er henholdsvis 9.025.205.871 kroner og 553.346.302 kroner. Altså mere end 9,5 milliarder kroner.

Det er betjente fra Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, som har været i Dubai for at hente den tiltalte mand, der efterhånden er blevet 53 år.

Ved ankomsten på dansk jord erklærer de ham for anholdt.

Den anholdte vil overnatte i et arresthus - sandsynligvis Vestre Fængsel i København - og vil få mulighed for at tale med sine forsvarere om situationen.

Sidst forsvarerne talte ansigt til ansigt med deres klient var i februar 2022.

At Shah skal stilles for en dommer senest et døgn efter ankomsten til Danmark, blev bestemt i kendelsen i foråret 2021. Det følger også af en regel i retsplejeloven, at man selv får mulighed for at udtale sig i retten hurtigt efter ankomsten.

Ved torsdagens retsmøde vil en dommer først bede ham om at bekræfte sin identitet og tidspunktet for anholdelsen.

Derefter vil anklagerne gennemgå sagen og argumentere for, at der er grundlag for varetægtsfængsling. De kan stille spørgsmål til Sanjay Shah, som dog har ret til ikke at sige noget.

På forhånd står det klart, at han nægter sig skyldig.

Formentlig vil anklagerne bede retten afsige kendelse om, at Shah holdes fængslet frem til dommen.

Selve straffesagen skal efter den seneste tidsplan begynde 8. januar, og derefter følger 60 retsmøder.

Men forsvarerne har varslet, at de slet ikke er klar til at indlede slaget med kort varsel. De ønsker tre til fem måneders forberedelse, hvor de taler med deres klient om sagens tusinder af bilag.

I et tidligere retsmøde har advokaterne sagt, at Shah bør få stillet en computer med sagens materiale til sin rådighed. Og de har også ønsket, at deres klient er fængslet et andet sted end Vestre Fængsel.

Landets største arresthus er nemlig plaget af overbelægning og mangel på personale, som gør det svært for forsvarere at få adgang til deres klienter.

Shah er ikke alene på anklagebænken. Også hans tidligere medarbejder i selskabet Solo Capital, Anthony Mark Patterson, som angiveligt havde øgenavnet Pogo, er tiltalt. Han blev udleveret til Danmark i sommer.

Processen har været langstrakt. Bagklogt kan man fastslå, at de danske myndigheder har været for optimistiske, i forhold til hvordan sagen skred frem i De Forenede Arabiske Emirater.

Flere gange har Retten i Glostrup måttet udskyde starttidspunktet, fordi det er trukket i langdrag med udleveringen.

Oprindeligt troede man, at sagen kunne gå i gang i oktober 2022. Men Shah var ikke på trapperne, og så blev sagen skubbet frem til at begynde i oktober i år. Heller ikke på dette tidspunkt var finansmanden på dansk jord. Derefter fastsatte retten 8. januar næste år som begyndelsesdag.

