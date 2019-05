Det er ikke risikofrit at begå kriminalitet i Danmark, fastslår vicepolitiinspektør.

Indbrudstyve slipper ofte afsted med at begå indbrud i de danske hjem,

Det viser en aktindsigt hos Rigspolitiet over samtlige indbrud i Danmark begået i perioden 2011-2018, som DR Nyheder har gennemgået.

95 ud af 100 indbrud bliver således aldrig opklaret, skriver DR Nyheder.

I perioden er der begået cirka 555.000 indbrud, men kun 29.000 af politianmeldelserne har ført til dom eller bøde.

Det giver en gennemsnitlig opklaringsprocent på 5,2 af indbrud i private hjem, ubeboede bebyggelser og virksomheder.

- Fem procent er efter min mening ikke godt nok. Man kunne forvente, at politiet var i stand til at opklare lidt flere af den type sager, siger forsker i indbrud Peter Kruize, der er lektor ved det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Rigspolitiet erkender, at en opklaringsprocent på fem ikke er tilstrækkeligt.

- Vi så gerne, at det var 100 procent, der blev fanget. Men det er også klart, at hvis vi har de her indbrudssager, hvor der ikke er spor, der er måske ikke vidner, og der kan være gået lang tid, før der er kommet en anmeldelse.

- I sådan et tilfælde kan vi godt have svært ved at opklare den her type af sager, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter til DR Nyheder.

Han fremhæver i stedet, at antallet af indbrud de senere år er faldet markant.

- Vores fokus de sidste ti år har primært været at nedbringe antallet af indbrud. Det er faktisk lykkes at få det tal halveret. Men vi så gerne, at endnu flere blev straffet for deres forbrydelse i forhold til indbrud, fastslår Lars Mortensen.

Tallene fra Rigspolitiet viser også, at der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud politiet opklarer rundt om i landet. I omkring 50 danske byer er det kun to ud af 100 indbrud, der fører til at indbrudstyvene bliver dømt.

Lars Mortensen afviser dog, at det er uden risiko at begå indbrud i Danmark.

- Nej, det er ikke risikofrit at begå kriminalitet i Danmark. Og politiet har det her som prioriteret indsatsområde, det skal der ikke herske tvivl om, siger han til DR Nyheder.

