Søndag formiddag blev en 95-årig kvinde erklæret død. Hun fik alvorlige forbrændinger under plejehjemsbrand.

Randers. En 95-årig kvinde, der blev alvorligt forbrændt i en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro fredag, er søndag død, oplyser Østjyllands Politi.

Kvinden blev efter branden indbragt til sygehuset i Skejby med alvorlige brandskader. Søndag formiddag blev hun erklæret for død, og dermed er hun det tredje dødsoffer i plejehjemsbranden.

Ved branden på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro mistede to kvinder på henholdsvis 91 og 93 år livet, da der sidst på eftermiddagen fredag opstod en brand.

To kvinder på 87 og 89 år kom lettere til skade ved branden, og så var der den 95-årige, som altså fik så alvorlige skader, at også hun nu er død.

Først i den kommende uge vil politiets brandeksperter gå i gang med at opklare årsagen til branden.

Før eksperterne kan komme til at arbejde, skal brandstedet nemlig være kølet tilpas ned.

Østjyllands Politi har dog oplyst, at de indledende undersøgelser ikke tyder på, at der skule være tale om en påsat brand.

- Alle indikationer går på, at det er en ulykke af en eller anden slags. Vi har intet belæg for at sige, at der ligger noget kriminelt bag, lød det lørdag fra politiets vagtchef Stig Heidemann.

/ritzau/