En 95-årig kvinde åbnede torsdag formiddag døren for en mand, der efter alt at dømme havde en glædelig nyhed til hende.

Han forklarede nemlig, efter kvindens udsagn, at han var fra et plejehjem og kunne skaffe hende en plads.

Det eneste hun skulle gøre, var bare at betale ham 20.000 kroner i kontanter.

Kvinden mente, at det var den samme mand, som før havde været hjemme hos hende. Derfor tænkte hun ikke videre over det.

Hun kørte herefter med manden til banken. Her fik hun at vide, »At hun ikke måtte sige noget. At det var en hemmelighed.«

Heldigvis var medarbejderen i skranken årvågen. For da medarbejderen spurgte om dokumentation for mandens tilknytning til plejehjemmet, blev medarbejderen mistænksom og kontaktede kvindens datter.

Men det var ikke en udlægning, som den 40-årige kunne nikke genkendende til, da han fredag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret.

Ifølge ham havde han nemlig besøgt kvinden »mange gange – gået ture med hende«, ligesom »han ikke kunne finde på at tage noget fra hende.«

Han forklarede videre, at han kom forbi for at se, hvordan kvinden havde det. Her skulle kvinden angiveligt have fortalt, at en »herre skulle komme,« men hun ville ikke komme nærmere, hvem det var.

Ifølge den sigtede bad kvinden altså selv om hjælp til at hæve de 20.000 kroner.

Heldigvis lykkedes det ikke at hæve pengene. Og gudskelov for det.

Kvinden var nemlig tæt på at blive offer for en svindler, beretter Københavns Politi.

Det var klokken 11.53, at Københavns Politi modtog anmeldelsen, hvorefter de straks sendte en patrulje ud for at sikre videoovervågningen fra banken.

På overvågningsbillederne bemærkede politiet så et velkendt ansigt.

Manden, som de kort forinden også havde passeret på vejen, var nemlig også efterlyst for et tidligere tyveri, hvor han skulle have stjålet seks forsendelser fra PostNord.

Han blev kort efter anholdt, og er nu blevet varetægtsfængslet i 19 dage.

Den anholdte nægtede bedrageriforholdet og erkendte tyveriet.

Politiet benytter anledningen til at komme med en opfordring:

»Vi oplever generelt, at tricktyve ofte går efter ældre medborgere – både ved at ringe på døren og via telefon.«

»Vi opfordrer derfor alle til at tage en snak med ældre venner, familie eller naboer om dette, så flere bliver årvågne i forhold til de kriminelles metoder,« lyder det.