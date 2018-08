Først i næste uge kan teknikere komme til at klarlægge brandårsag. Intet tyder dog på en påsat brand.

Aarhus. En 95-årig kvinde er lørdag morgen fortsat i live, efter at hun fredag kom alvorligt til skade under en brand på et plejehjem i Allingåbro, oplyser Østjyllands Politi.

- Hun er stadig i live, men man er bekymret for hendes tilstand stadigvæk. Der er to yderligere, der er indlagt. De har ikke livstruende skader, fortæller vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi.

Brandalarmen lød klokken 17.36 fra plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland. Da brand- og politifolk ankom til stedet, var der ild i fire lejligheder.

To kvinder på 91 og 93 mistede livet i branden, mens den 95-årige kom alvorligt til skade. De to lettere tilskadekomne er også kvinder. De er henholdsvis 87 og 89 år.

Hvad der forårsagede den tragiske brand, er endnu uklart. Først i løbet af næste uge vil politiets brandteknikere undersøge stedet for at klarlægge brandårsagen.

- Det skal køle ned først, så teknikerne kan komme til at arbejde på stedet, fortæller Stig Heidemann.

Ifølge vagtchefen er der dog ikke noget, der umiddelbart tyder på, at der skulle være tale om en påsat brand.

- Alle indikationer går på, at det er en ulykke af en eller anden slags. Vi har intet belæg for at sige, at der ligger noget kriminelt bag, siger han.

/ritzau/